Emilia Romagna: prosegue l'allerta rossa, oltre 15mila sfollati

Prosegue in Emilia-Romagna l'emergenza dopo il maltempo e gli allagamenti che hanno colpito la regione nei giorni scorsi. Confermata anche per oggi l'allerta rossa: le nuove piogge potrebbero alzare nuovamente il livello dei fiumi e dalla Tunisia è in arrivo un violento ciclone. Le vittime accertate sono 14, mentre gli sfollati sono oltre 15mila.Sono presenti ancora vaste aree sommerse e le frane stanno mettendo in ginocchio l'Appennino. Tra le situazioni più difficili nel ravennate, dove scarseggiano cibo e acqua. Interi villaggi evacuati. Quasi 3.000 persone e 1.125 volontari sul campo per aiutare la popolazione.