Chi la fa l'aspetti avrà pensato il Presidente russo Putin che ha inserito il procuratore della Corte penale internazionale nella lista nera dei ricercati in Russia. Khan è lo stesso che ha emanato un mandato di cattura per lo Zar e per il commissario presidenziale per i Diritti dei bambini in Russia Maria Alekseyevna Lvova-Belova con l'accusa di deportazione di migliaia di bambini ucraini in Russia.