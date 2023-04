Tv: lunedì 10 aprile in prima serata su Rai 3 partirà il programma "Le Ragazze" con Francesca Fialdini

Primo appuntamento con "Le Ragazze", il programma di Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini, in onda lunedì 10 aprile alle 23.15 su Rai 3. Sei puntate in seconda serata e uno speciale, nella prima serata di sabato 27 maggio, per raccontare altrettante storie di donne, famose o sconosciute, che sono state ventenni dagli anni ‘40 agli anni ‘90, o che lo sono oggi. Racconti che si intrecciano, regalando alle nuove generazioni un originale sguardo al femminile sul mondo. Primo appuntamento con "Le Ragazze", il programma di Rai Cultura condotto da Francesca Fialdini, in onda lunedì 10 aprile alle 23.15 su Rai 3. Sei puntate in seconda serata e uno speciale, nella prima serata di sabato 27 maggio, per raccontare altrettante storie di donne, famose o sconosciute, che sono state ventenni dagli anni ‘40 agli anni ‘90, o che lo sono oggi. Racconti che si intrecciano, regalando alle nuove generazioni un originale sguardo al femminile sul mondo.





In questa prima puntata Adriana Asti, tra le più grandi attrici italiane, racconta la sua esperienza di ragazza degli anni ‘50. Nata a Milano in una famiglia borghese benestante, incontra il teatro per caso e, quando a diciotto anni entra a far parte della Compagnia del Carrozzone, non è ancora divorata dal sacro fuoco dell’arte, ma intraprende la carriera di attrice per avere una vita indipendente. Il talento però emerge presto e la sua carriera decolla. Sposa il pittore Fabio Mauri, ma il matrimonio finisce dopo un paio d’anni. Si innamora poi di Bernardo Bertolucci, che sarà il suo compagno per diversi anni, e negli anni ’70 incontra il regista Giorgio Ferrara, suo attuale marito. In settant’anni di carriera ha lavorato con Visconti, Bertolucci, Pasolini, Bolognini, De Sica, fino a Buñuel e Tinto Brass. Dal cinema al teatro con Strehler, Ronconi e ancora Visconti, dagli sceneggiati televisivi alla prosa radiofonica. Ha collezionato un David Speciale e sei Nastri d’argento. A intrecciarsi al suo racconto è la storia di Lillina Caputo, merciaia di Castellana Grotte, in provincia di Bari. Nata in una famiglia di commercianti, sposa un ebanista amico di famiglia. Il suo è un matrimonio combinato con un uomo molto più grande di lei, che avrebbe dovuto garantirle stabilità economica. Quando però gli affari del marito cominciano a non andare bene, Lillina prende in mano la sua vita e apre una merceria che in breve tempo diventerà un’azienda florida e un polo di attrazione per i clienti del paese.

"Le Ragazze" è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura. Regia: Riccardo Mastropietro e Jovica Nonkovic.