Papa Francesco è rientrato in Vaticano





Appoggiato a un bastone, alla domanda "Come si sente?" rivolta da uno dei tanti cronisti lì presenti, ha risposto: "Sono ancora vivo". Prima di rientrare in Vaticano presso Casa Santa Marta, il Santo Padre si è recato presso la Basilica di Santa Maria Maggiore per un momento di preghiera.

Nella mattinata di sabato 1 aprile 2023 Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli a seguito del malore accusato il 29 marzo, dopo l'udienza generale del mercoledì. All'uscita del nosocomio il Pontefice ha incontrato e confortato una giovane coppia che ha perso la figlia ieri notte.