Tv: sabato 1 aprile in prima serata su Italia 1 il film "Il cacciatore di giganti"

Sabato 1 aprile, in prima serata su Italia 1, appuntamento con "Il cacciatore di giganti", il film diretto da Brian Singer.





Jack, un ragazzo di origini contadine, vive in una condizione di semi povertà e si reca in città per vendere un cavallo e il carro. Lì salva la principessa Isabelle, sua amica d’infanzia, da un’aggressione. Sulla via di casa, Jack si imbatte in un monaco che gli affida un sacchetto di fagioli. Ma non sono legumi normali: a contatto con l’acqua, crescono rapidamente fino a diventare un’enorme pianta, in grado di mettere in contatto due mondi: quello degli umani e quello dei giganti. Esiliati secoli prima dopo una feroce battaglia, questi colgono l’occasione per vendicarsi. Si apre così una guerra per i territori un tempo occupati dai giganti, che rapiscono la principessa Isabelle. Anche Jack prenderà parte alla spedizione per liberarla.