Alleanza franco-britannica contro i clandestini: 500 milioni per bloccare i barconi

- "Abbiamo lasciato l'Unione Europea ma non l'Europa". Con queste parole il Premier britannico Sunak ha commentato l'accordo con Parigi per contrastare l'immigrazione clandestina dalla Manica, dopo il vertice tenutosi con Macron all'Eliseo. L'incontro ha messo le basi per la creazione di nuovo centro di detenzione per migranti clandestini nel nord della Francia, con Sunak che ha precisato: "Un nuovo centro di comando che riunirà per la prima volta le nostre squadre e 500 nuovi agenti che pattuglieranno le spiagge francesi. Fra le altre iniziative del dispositivo, nuovi droni e tecnologie di sorveglianza".