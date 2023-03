Crotone, arrivati in porto 500 migranti soccorsi

CROTONE - Un barcone con a bordo circa 500 migranti soccorsi al largo delle coste calabresi dalla Guardia Costiera ha attraccato al porto di Crotone poco dopo la mezzanotte. Si tratta di un peschereccio in pessime condizioni, che navigava in mare forza 6. L'imbarcazione è arrivata dimenticata da tre motovedette della Capitaneria di porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore.I 500 migranti che erano a bordo sono tutti salvi. Il peschereccio intercettato ieri pomeriggio dalla Guardia Costiera, sotto scorta, ha raggiunto fino a due miglia da Capocolonna utilizzando la propulsione autonoma nonostante le condizioni del mare - forza 4 in prossimità della costa - risultassero difficili per un'imbarcazione in pessime condizioni e sovraffollata.In vista dell'arrivo a Crotone, dove il mare si era irrobustito, la barca è stata raggiunta dal rimorchiatore 'Alessandro Secondo' di Crotone che, come si dice in gergo, l'ha "presa a pacchetto" legandola sul proprio lato di dritta con delle cime. In questo modo il peschereccio è potuto arrivare in sicurezza nel porto di Crotone. In questo modo la nave ha potuto arrivare sana e salva nel porto di Crotone. A bordo, secondo le prime informazioni, ci sarebbero solo uomini e qualche minore, per lo più afgani.Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell'una di notte. I migranti sono stati portati al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto.