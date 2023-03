Brindisi, Cosimo Calò resta in carcere







Nel frattempo, l'autopsia sui corpi dei due cadaveri è prevista per il 14 marzo. Il gip ha infatti convalidato il suo fermo. L'uomo è stato ascoltato nel carcere di Brindisi, dove è detenuto, e ha confermato la versione dei fatti fornita durante i precedenti interrogatori.

BRINDISI - Resta in carcere Cosimo Calò, il reo confesso di 84 anni del duplice omicidio di Antonio Calò e Caterina Martucci avvenuto lo scorso 28 febbraio in una cascina a Serranova, in provincia di Carovigno nel brindisino.