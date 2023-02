Tv: domenica 19 febbraio in prima serata su Rai 2 i nuovi episodi di "Ncis Los Angeles" e "Blue Bloods"

Domenica 19 febbraio, alle 21 su Rai 2, in prima visione assoluta, andrà in onda l’episodio "Selezione innaturale" della serie "Ncis Los Angeles". La trama: durante un allenamento, il soldato di prima classe Hanson viene colto da un attacco di convulsioni e finisce in coma. Gli agenti scoprono che si è trattata di una reazione immunologica a un trattamento che Hanson, assieme al compagno di stanza Williams, assumeva per migliorare le proprie prestazioni fisiche. Intanto Deeks si barcamena tra il lavoro di agente e quello di genitore, apprezzando l’aiuto della madre nell’accudire Rosa che è a letto con l’influenza. Ncis Los Angeles, stagione 14, con Chris O'Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney. Domenica 19 febbraio, alle 21 su Rai 2, in prima visione assoluta, andrà in onda l’episodio "Selezione innaturale" della serie "Ncis Los Angeles". La trama: durante un allenamento, il soldato di prima classe Hanson viene colto da un attacco di convulsioni e finisce in coma. Gli agenti scoprono che si è trattata di una reazione immunologica a un trattamento che Hanson, assieme al compagno di stanza Williams, assumeva per migliorare le proprie prestazioni fisiche. Intanto Deeks si barcamena tra il lavoro di agente e quello di genitore, apprezzando l’aiuto della madre nell’accudire Rosa che è a letto con l’influenza. Ncis Los Angeles, stagione 14, con Chris O'Donnell, LL Cool J, Daniela Ruah, Eric Christian Olsen, Gerald McRaney.





A seguire, alle 21.50 in prima visione assoluta, un altro episodio della tredicesima stagione di "Blue Bloods". Un agente per l’intelligence, Jamie deve reclutare un nuovo componente per il suo team di intelligence. Dopo aver tenuto sotto osservazione un giovane agente che sembra molto promettente, si rende conto che il soggetto ideale non è lui, bensì il suo partner. Frank deve decidere sulla revisione di un caso in cui un agente era stato scagionato dall’accusa di aver ucciso un uomo innocente. Mentre Danny e Baez indagano su una gang che ruba a mano armata orologi di lusso. Blue Bloods, stagione 13, con Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg.