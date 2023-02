Brainfood: l’abbonamento di Mela Val Venosta per una ricarica di bontà

Un break rigenerante è la chiave per affrontare la quotidianità con grinta. Disponibile sull’esclusivo portale LaSaporeria.it, Brainfood è l’abbonamento ideale per allietare le lunghe giornate di lavoro. Un break rigenerante è la chiave per affrontare la quotidianità con grinta. Disponibile sull’esclusivo portale LaSaporeria.it, Brainfood è l’abbonamento ideale per allietare le lunghe giornate di lavoro.





Con cadenza regolare, ogni settimana o ogni due, riceverai una box profumata di croccanti mele direttamente in ufficio. Avrai in omaggio anche un’elegante fruttiera in legno di ginepro per allestire la tua personale area break. Accompagna la pausa caffè con il sapore inconfondibile delle Mele Val Venosta, la merenda salutare e genuina che risveglia i sensi e rinfresca la mente. Scegli ora l’abbonamento Brainfood e porta in ufficio il profumo di alta montagna.