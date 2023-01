Cantante, attrice, icona gay, sin dai mitici anni '60 Cher è famosa non solo per le sue doti artistiche, ma anche per le sue indubbie qualità di show-woman.





“Rock Legends”, in onda giovedì 5 gennaio alle 23.05 su Rai 5, ne ripercorre la storia. Camaleontica e intramontabile, Cher continua a cavalcare l’onda del successo dall’età di 16 anni, quando esordì accanto al compagno Sonny Bono con il successo internazionale “I’ve Got You Babe”.