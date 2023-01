Gastronomia. Miglior Pastificio Biologico Italiano: prestigioso premio per il Pastificio Casa Prencipe di Monte Sant’Angelo

Non poteva che classificarsi come un’eccellenza il Pastificio Casa Prencipe del Gargano che sempre nel 2022 ha fatto il bis con il premio nella Rassegna Nazionale della Pasta Flavor (Cultura di Gusto – Associazione Assaggiatori Professionisti), valutata come ottima da una giuria di esperti assaggiatori del settore.





Un connubio vincente tra prestazioni, etica e tecnica per una pasta dedicata all’alta ristorazione e alle boutique gastronomiche citata anche tra le marche più vendute di pasta fatte solo con grano 100% certificato nell’articolo de Il Fatto Alimentare. A fare eco a questa notizia anche la classifica di Fanpage per le marche di paste realizzate con grano italiano che ritrova il Pastificio Prencipe. La pasta del Pastificio Casa Prencipe nasce tra tecniche tradizionali e ingredienti genuini, nel cuore del Gargano, nella Valle Carbonara a Monte Sant’Angelo, ai piedi della Foresta Umbra, nel Parco Nazionale del Gargano. Un posto incantevole dove la natura regna sovrana e le tradizioni sono ancora sentite come un tempo. Prende forma proprio qui nel laboratorio di Giovanna e Domenico la Pasta Elevata in Purezza fatta con acqua pura, semola e aria di montagna. Una Pasta biologica Certificata Naturale prodotta con solo grano di filiera corta pugliese in parte autoprodotto.