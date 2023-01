Usa: morti 5 bambini nello Utah

(Artiom Photo/Shutterstock)





La polizia, ritrovati i corpi, non ha fornito dettagli sulla tragica scoperta ed ha dichiarato: "Al momento non crediamo che ci sia una minaccia per il pubblico e che ci siano sospetti in libertà".

- Dopo la sparatoria di Indianapolis, nuovo sangue è stato sparso negli Usa. La nuova scena del crimine si è avuta negli Utah, nella città di Enoch, dove una famiglia composta da 8 persone, tra cui 5 bambini, è stata trovata senza vita nella loro abitazione. A dare l'allarme è stata la Iron County School District, la scuola frequentata dai ragazzi, preoccupata per la prolungata assenza delle giovani vittime.