Novità in cantina a Monte delle Vigne: debutta Poggio Alto Brut 2021 Bio

Photo credits: fonte ufficio stampa

A Monte delle Vigne debutta Poggio Alto Brut 2021, il primo spumante biologico e certificato DOC della cantina di Ozzano Taro, sulle colline parmensi. Certificato ICEA – Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, Poggio Alto Brut è un Colli di Parma DOC ottenuto da uve 70% Chardonnay e 30% Chardonnay Mousquè e prodotto in sole 10 mila bottiglie.





Poggio Alto è un vino che è piena espressione del suo territorio di origine, situato tra il Parco Fluviale del Taro e il Parco Naturale dei Boschi di Carrega, a poca distanza dalla Riserva Naturale Monte Prinzera. Un luogo dove le zone calanchive si alternano a prati, laghi, rii d’acqua e ampi spazi verdi e boschivi ancora incontaminati e ricchi di biodiversità che, insieme alla brezza proveniente dal passo appenninico della Cisa, rendono quest’area un ecosistema particolarmente vocato alla viticoltura.

Per cogliere al meglio le peculiarità dei suoli, l’azienda ha scelto con cura il terreno e l’esposizione più adatti per ogni vitigno: in particolare per questi vigneti a Chardonnay è stata selezionata la zona più fresca del podere, su terreni a prevalenza calcarea che donano un vino dalla grande spalla acida. Il nome stesso del vino fa riferimento al luogo dove crescono i vigneti: un piccolo altopiano a 250m sul livello del mare.

Dopo la raccolta, rigorosamente a mano e selezionata, le uve vengono lavorate nella cantina ipogea posta su tre livelli, che utilizza la pigiatura gravitazionale per mantenere intatta l’eccellente qualità delle uve. Dopo la fermentazione a 18°, il vino rimane tre mesi sur lies, con batonnage in serbatoi di acciaio inox e presa di spuma con Metodo Charmat lungo.

Il risultato è un vino colore giallo paglierino carico con riflessi verdognoli, dal gusto fresco, asciutto ed elegante, morbido ed equilibrato, con aromi fruttati persistenti e al naso sentori intensi e fragranti di fiori primaverili e mela Golden. Poggio Alto Brut 2021 è un vino da servire freddo per un classico aperitivo emiliano con scaglie di Parmigiano Reggiano stagionato e da tutto pasto per accompagnare piatti di pesce. Prezzo di Poggio Alto Brut 2021: 14€.