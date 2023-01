Francesco Marzolla: uscito il nuovo singolo dal titolo "Lei verrà"

Photo credits: Francesco Marzolla

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito, in questi giorni, il nuovo singolo di Francesco Marzolla dal titolo "Lei verrà", una brano di spessore lirico che dolorosamente racconta la fine di una storia. Scritta dallo stesso cantautore assieme al Maestro Diego Mazzucato della DM Academy di Padova.





"Pensa, quando ti senti sola a quello che io ho sempre fatto per te. Ora, da me sei lontana, mi chiedo che cosa ci succederà. Lei verrà da te lasciandomi solo (la notte passerà) e sarà per me il giorno peggiore" si legge in una parte della sua canzone.

Per quel che riguarda l’esperienza musicale di Francesco Marzolla, inizia come corista in un coro parrocchiale per poi proseguire presso la DM Academy di Piove di Sacco (PD) gestita dal Maestro Diego Mazzucato, dove dopo alcuni anni di studio delle tecniche di canto decide di iniziare a scrivere e musicare canzoni sue aiutato oltre che dal Maestro Mazzucato anche dal Maestro Enzo Campagnoli con un corso di songwriting che gli ha aperto la strada verso la musica.