Sanremo, rapina centro commerciale: indagato 70enne

L’addetta alle vendite ha cercato di spiegare all’uomo che non era titolare e che non disponeva di quella somma, ma l’uomo ha insistito con la sua richiesta impedendole di muoversi dal bancone ostacolandole qualunque azione diretta da un’eventuale richiesta di aiuto.



Non avendo altra chance, la commessa, comprendendo il pericolo in cui incorreva, vista la determinazione dell’uomo nel portare a termine la rapina, ha consegnato la cifra di denaro di cui disponeva in quel momento in cassa e solo così il rapinatore scappava.



Immediatamente, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza cittadine, è stata diramata una nota di ricerca a tutti gli equipaggi presenti sul territorio.



Dopo meno di un’ora dall’accaduto, una pattuglia in borghese della Sezione Investigativa del Commissariato ha riconosciuto, grazie ai tratti somatici e alle descrizioni fornite, senza ombra di dubbio l’autore della rapina perpetrata poco prima, bloccandolo mentre era in attesa di un autobus direzione Imperia in procinto di lasciare il territorio.



L’uomo di anni 69 è stato fermato tempestivamente e indagato in stato di libertà. Il denaro, in parte recuperato, è stato posto sotto sequestro.

