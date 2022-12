Cristiano Malgioglio: giovedì 8 dicembre uscirà il singolo dal titolo "Raffaella"

(Ansa)

Una grande novità nel panorama musicale nazionale: Cristiano Malgioglio torna con un nuovo brano, disponibile dall'8 dicembre sulle piattaforme digitali, dal titolo "Raffaella". E' questo il brano del gruppo spagnolo dei Varry Brava, cantato insieme a loro e utilizzato come sigla del nuovo programma Rai in onda dal 7 dicembre "Mi Casa Es Tu Casa" che vedrà Cristiano come padrone di casa in prima serata su Rai2. Una grande novità nel panorama musicale nazionale: Cristiano Malgioglio torna con un nuovo brano, disponibile dall'8 dicembre sulle piattaforme digitali, dal titolo "Raffaella". E' questo il brano del gruppo spagnolo dei Varry Brava, cantato insieme a loro e utilizzato come sigla del nuovo programma Rai in onda dal 7 dicembre "Mi Casa Es Tu Casa" che vedrà Cristiano come padrone di casa in prima serata su Rai2.





Il pezzo è un omaggio all'icona dello spettacolo Raffaella Carrà, cara amica di Cristiano, per la quale l'artista è stato autore di diversi brani durante la lunga carriera della showgirl, tra cui la canzone "Innamorata" che Raffaella dedicò al compagno di una vita Sergio Japino.

Cristiano commenta così la sua collaborazione col gruppo spagnolo: "Sono molto felice di lavorare con i Varry Brava per questa loro canzone in omaggio a Raffaella Carrà, che sarà anche il brano d'apertura del mio programma" Cantante, paroliere e uno dei più amati personaggi televisivi italiani, Cristiano Malgioglio è da anni il protagonista dell'estate con i singoli "Sucu Sucu", "Notte Perfetta", "Mi sono innamorato di tuo marito", "Danzando Danzando", "Dolce Amaro" e "Tutti Me Miran", per nominarne alcuni.

Cristiano Malgioglio ha pubblicato il 20 maggio 2022, "Malo" disco con cui ha voluto racchiudere alcuni brani della musica latina che da sempre fanno parte della sua vita. Il primo brano del disco è "Forte Forte Forte" scritto da lui per Raffaella Carrà che ne fece un grande successo, questa volta invece è proprio Cristiano ad interpretarlo così da omaggiare la grande artista. Nel disco sono presenti duetti con artiste italiane sue amiche da sempre come Omara Portuondo, straordinaria artista cubana, Iva Zanicchi e Orietta Berti.