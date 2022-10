Tv: musica e cinema nella puntata di "Oggi è un altro giorno" di giovedì 6 ottobre 2022 su Rai 1

La musica leggera è il tema di apertura della puntata di "Oggi è un altro giorno", in onda giovedì 6 ottobre alle 14.05 su Rai 1. La musica leggera è il tema di apertura della puntata di "Oggi è un altro giorno", in onda giovedì 6 ottobre alle 14.05 su Rai 1.





Ospite di Serena Bortone la cantante e produttrice musicale Giovanna che parlerà della sua carriera. E poi Adriano Pappalardo e Grazia Schiavo, per presentare il film che li vede tra gli interpreti, dal titolo "Quasi orfano", con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini. Quindi, il ritorno in libreria di Lia Levi, 91 anni, premio Strega giovani 2018, con il romanzo "Per un biglietto del cinema in più", una storia intensa ambientata nell'Italia post bellica che guarda anche al presente. Nella seconda parte del programma si parlerà invece di politica e attualità con Paola De Micheli (Partito democratico), Luca Ciriani (Fratelli d'Italia), i giornalisti Carmelo Lo Papa (la Repubblica) e Sarina Biraghi de La Verità.