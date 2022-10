Tv: giovedì 20 ottobre su Rai 3 nuovo appuntamento con "Elisir"

Lesioni e distorsioni al ginocchio e le cure più indicate, in base alla gravità del problema. Andrea Ferretti, direttore di Ortopedia presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, spiegherà cosa fare nella puntata di "Elisir", Il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda giovedì 20 ottobre alle 10.30 su Rai 3. Lesioni e distorsioni al ginocchio e le cure più indicate, in base alla gravità del problema. Andrea Ferretti, direttore di Ortopedia presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, spiegherà cosa fare nella puntata di "Elisir", Il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda giovedì 20 ottobre alle 10.30 su Rai 3.





Obiettivo anche sulle ultime novità per la diagnostica del fegato con Clara Balsano, docente di Medicina Interna presso l’Università degli Studi de L’Aquila. La rubrica "Mi dica dottore" si occuperà di come prendersi cura dei capelli durante l’autunno insieme a Paolo Gisondi, direttore della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università di Verona. Infine, caccia alle fake news sulla stipsi: a fare chiarezza sarà il professore Giancarlo Caletti, gastroenterologo presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.