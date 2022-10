Papa: "Chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia della guerra"





Il Pontefice cita Virgilio che più di duemila anni fa "ha plasmato questo verso: 'Non dà salvezza la guerra!'. Si fa fatica a credere che da allora il mondo non abbia tratto insegnamenti dalla barbarie che abita i conflitti tra fratelli, compatrioti e paesi. La guerra è il segno più chiaro della disumanità".

CDV - "Chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra". Così Papa Francesco lancia nel suo libro 'Vi chiedo in nome di Dio', pubblicato da Piemme e di cui il quotidiano 'La Stampa' oggi ha anticipato alcuni passaggi, un nuovo appello di pace. Bergoglio considero la persistenza della guerra "tra noi come il vero fallimento della politica".