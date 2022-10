Nega concerto ai russi, ucciso direttore orchestra Kherson

via Facebook

KHERSON - Dramma nell'Ucraina occupata. Il direttore della Filarmonica di Kherson Yuriy Kerpatenko è stato ucciso dall'esercito russo nella sua abitazione per essersi rifiutato di esibirsi in un concerto organizzato dalle forze di occupazione. A scriverlo il Ministero della Cultura ucraino su Facebook, ripreso dai media del Paese."Si è saputo del brutale omicidio del direttore del Kherson Music and Drama Theatre. Dopo che Kerpatenko si è rifiutato di collaborare con gli occupanti, l'esercito russo lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stessa casa", ha scritto il ministero.