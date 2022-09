Tv: martedì 13 settembre in prima serata su Canale 5 il film "Ricomincio da me"

Martedì 13 settembre in prima serata su Canale 5 va in onda "Ricomincio da me", il film diretto da Peter Segal. Martedì 13 settembre in prima serata su Canale 5 va in onda "Ricomincio da me", il film diretto da Peter Segal.





Maya lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati. Nella sua vita ha dovuto compiere molti sacrifici, a cominciare dagli studi abbandonati presto per iniziare a lavorare, e una figlia avuta diciassettenne e data in adozione per farle avere un futuro migliore. Quando le viene negata una promozione che pensava di meritare, Maya si rende conto che è parecchio difficile riuscire a fare carriera senza una laurea. La sua migliore amica Joan le costruisce un curriculum falso pieno di titoli ed esperienze per farla assumere presso la Franklin & Clarke (F&C), una prestigiosa azienda di cosmetici diretta da Anderson Clarke. Dapprima delusa per la truffa architettata dagli amici contro la sua volontà, Maya capisce che deve sfruttare questa "seconda occasione" per dimostrare il suo valore e che, anche con il suo attestato professionale, può stare benissimo in un ambiente di alto livello. Entrata alla F&C come consulente, Maya fa la conoscenza di Zoe, figlia e braccio destro di Anderson. Maya e Zoe diventano sempre più intime fino a quando non scoprono che sono madre e figlia.