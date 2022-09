Ron: il 30 settembre uscirà il nuovo album "Sono un figlio"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: uscirà il 30 settembre il nuovo album di inediti di Ron dal titolo "Sono un figlio". Il cantautore torna così a distanza di 8 anni dal suo più recente lavoro in studio.





Prodotto dallo stesso Ron e da Maurizio Parafioriti, "Sono un figlio" conterrà tredici brani scritti dallo stesso Ron con l'aiuto di importanti autori e giovani artisti, tra i più interessanti della scena musicale.

Su etichetta Le foglie e il vento e distribuzione Sony Music, il disco è parte del progetto artistico per i 50 anni di musica dell'artista, che comprende, tra l'altro, un tour e una doppia raccolta dei suoi successi ("Non abbiam bisogno di parole") pubblicata la scorsa primavera.

Artista raffinato e sensibile, con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Oltre ad aver vinto un Festival di Sanremo e un Festivalbar, Ron è da sempre uno dei principali protagonisti dei più grandi eventi della musica in Italia (solo per citarne due, il tour di Banana Republic con Dalla e De Gregori nel 1979, e il Fab Four Tour con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia, nel 2002).