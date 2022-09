Arriva in Italia Tanqueray 0.0% il nuovo alcohol free spirit di Casa Diageo

Diageo, azienda leader nella produzione e distribuzione di distillati ultra premium, lancia in Italia Tanqueray 0.0%, il nuovo alcohol free spirit che promette di diventare una vera e propria alternativa al classico Tanqueray & Tonic. Diageo, azienda leader nella produzione e distribuzione di distillati ultra premium, lancia in Italia Tanqueray 0.0%, il nuovo alcohol free spirit che promette di diventare una vera e propria alternativa al classico Tanqueray & Tonic.





Frutto di una lunga ricerca e sperimentazione, Tanqueray 0.0% nasce grazie all’esperienza e conoscenza del mondo della distillazione del gin dell’innovation team di Diageo che, partendo dalle stesse botaniche del classico Tanqueray London Dry ha saputo creare un prodotto completamente 0.0% ABV. Distillando unicamente bacche di ginepro, coriandolo, angelica e liquirizia, gli esperti del colosso beverage britannico infatti, sono riusciti ad ottenere un liquido con le stesse note di gusto ideale per chi ricerca un prodotto equilibrato e non vuole rinunciare al gusto inconfondibile di Tanqueray.

Proprio come il classico Gin&Tonic, la degustazione perfetta di Tanqueray 0.0 è con abbondante ghiaccio, acqua tonica di qualità e uno spicchio di lime, da assaggiare nei migliori locali, ma anche facile da preparare e consumare a casa.

Il nuovo arrivato in casa Diageo diventa così l’alternativa perfetta per chi sceglie di non bere alcool o abitualmente non consuma prodotti alcolici, con la certezza di non dover scendere a compromessi sulla qualità e sul gusto del drink. Con Tanqueray 0.0 è possibile vivere la stessa esperienza di gusto del Gin&Tonic ma senza alcohol, anche in quelle occasioni di consumo solitamente non associate al mondo cocktail, come il pre pranzo o durante un light lunch.

Per il suo lancio in Italia poi Tanqueray 0.0% ha scelto di legarsi a QC Terme, tempio del benessere e della slow life che rappresenta perfettamente il messaggio del nuovo distillato e intercetta i consumatori alla costante ricerca di alternative low e no-alcohol che si inseriscano perfettamente all’interno di uno stile di vita equilibrato e attento. A partire dal 20 settembre quindi, ogni martedì mercoledì e giovedì per circa un mese, i centri QC Terme di Milano, Roma e Torino offriranno ai clienti Tanqueray 0.0% nella sua versione tonica e lime per un’esperienza wellness a 360 gradi, in vere e proprie oasi dal grande impatto visivo ed estetico in cui concedersi una fuga dalla frenesia quotidiana.