Tv: lunedì 19 settembre Paolo Mieli ospite a "Quante storie" su Rai 3

Nuovo appuntamento, lunedì 19 settembre alle 12.45 su Rai 3 con "Quante storie", il programma prodotto da Rai Cultura e condotto da Giorgio Zanchini che ogni giorno, insieme ai suoi ospiti, racconta storie, personaggi e temi con l'intento di approfondire alcuni aspetti del mondo che ci circonda.





Dall'arte alla letteratura, dalla musica alla storia recente, dalla filosofia alla politica. Le ferite della storia non rimarginate rischiano sempre di riaprirsi. Da Giulio Cesare all’invasione russa dell’Ucraina, sarà il giornalista e saggista Paolo Mieli, ospite della puntata, ad analizzare alcune di queste ferite. Un viaggio attraverso episodi della storia, dall’antichità ai giorni nostri, per individuare non solo le crepe del passato, ma anche quelle che nel prossimo futuro potrebbero aprire nuove crisi internazionali.