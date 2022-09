TheVerso: uscito il nuovo singolo dal titolo "Diva"

"La parola diva è un po' vintage nel mio immaginario - Dice TheVerso - mi fa pensare alle grandi attrici di un tempo. Qui però la diva protagonista del brano è una sorta di influencer contemporanea, o comunque una persona molto popolare sui social media. É chiaro che nel chiamarla diva c’è ironia ma anche verità in quanto la popolarità ai giorni nostri passa molto attraverso certi canali". "La parola diva è un po' vintage nel mio immaginario - Dice TheVerso - mi fa pensare alle grandi attrici di un tempo. Qui però la diva protagonista del brano è una sorta di influencer contemporanea, o comunque una persona molto popolare sui social media. É chiaro che nel chiamarla diva c’è ironia ma anche verità in quanto la popolarità ai giorni nostri passa molto attraverso certi canali".





Un brano dal testo pungente, che prende un po' in giro certi comportamenti e alcune relazioni: il tutto però con leggerezza, senza dare giudizi morali. A volte la canzoni possono rispecchiare quello che vediamo e mettere sotto la lente di ingrandimento certe dinamiche comportamentali ed osservarle oltre a fare sorridere può anche dare qualche spunto di riflessione.

Dal punto di vista musicale il tentativo è quello di unire il pop-rock anni 90 all’indie pop contemporaneo. Dopo tutto questa ricerca di una sorta di ponte tra passato, presente e futuro è ciò che caratterizza come questo anche altri brani presenti nell’Album "Futuro Vintage" in uscita a metà ottobre.

Per quel che riguarda Luca Cicinelli, nasce a Roma e si avvicina alla musica cominciando a suonare la chitarra a 11 anni: dall’età di 16 anni comincia a scrivere le prime canzoni. Da sempre influenzato dal britopop e dall'indie rock nel 2015 decide di intraprendere un progetto solista con il nome d’arte TheVerso che porta alla registrazione del suo primo disco in italiano dal titolo "Andate e Ritorni". Seguono in questi anni diverse esibizioni dal vivo. Il 6 Aprile 2018 è uscito il suo primo album solista in inglese, dal titolo "Imperfect Symmetries". I singoli Fireflies ed EndlessCorridor sono entrati nella top 100 della classifica radiofonica italiana dei brani indie più trasmessi in radio. Dal 2021 TheVerso comincia a pubblicare nuovi singoli in italiano: "L’Universo" è entrato nel 2022 nella top 50 dei singoli indie italiani più ascoltati sul web e la sua ultima uscita è il brano "Diva". Il suo nome d'arte è ispirato dal contrasto e dalla pluralità di significati della parola verso: il verso di un animale, molto istintuale, è infatti praticamente l'opposto del verso di una poesia, intellettuale. La musica di TheVerso ha queste due anime, un' anima rock ed una più intimista.