San Benedetto sbarca nel segmento degli Energy Drink con San Benedetto SB Energy Super Boost e San Benedetto Fruit & Power

San Benedetto fa il suo ingresso nel segmento degli Energy Drink con due prodotti dalle caratteristiche uniche e innovative: San Benedetto SB Energy Super Boost e San Benedetto Fruit & Power, un'esplosione di energia da portare sempre con sé in ogni momento della giornata per affrontare con la giusta carica, le sfide di tutti i giorni.





I nuovi energy drink San Benedetto sono perfetti per chi desidera una ricarica di energia e gusto, come alternativa al caffè o per un break rigenerante. Due nuovi concept innovativi, sviluppati per soddisfare le esigenze dei consumatori particolarmente attenti ai trend di consumo in continua evoluzione.

"Siamo entusiasti di entrare a far parte di un segmento in forte crescita come quello degli energy drink, con l’opportunità di presentare le prime bevande a marchio San Benedetto" afferma Vincenzo Tundo – Direttore Commerciale e Marketing Italia "Con questo ingresso, non solo completiamo il nostro portafoglio di prodotti, ma ci avviciniamo a nuovi target di consumo, coinvolgendo un vasto numero di consumatori in cerca di prodotti innovativi in un segmento che oggi continua a crescere con ottimi risultati".

La gamma di bevande energetiche San Benedetto si compone di due referenze in grado di esprimere un nuovo concetto di energia, non solo un energy drink classico ma anche un nuovo approccio al mondo della frutta che fornisce una promessa di energia ai consumatori più esigenti. Il gusto e la qualità di queste due nuove referenze garantiscono un’esperienza di refreshment più duratura nel tempo, con un formato pratico e leggero possono essere consumate in ogni occasione: in ufficio, durante lo studio o in un’intensa sessione di gaming.

San Benedetto SB Energy Super Boost, l'energy drink a base di taurina, caffeina e vitamine del gruppo B, che contribuiscono al normale metabolismo energetico e alla riduzione della stanchezza fisica. Il suo design fresco e colorato, nel formato lattina da 0,25l, e la sua grafica con richiami al mondo energetico dei supereroi, rendono San Benedetto SB Energy Super Boost un must have in tutte le occasioni della giornata che richiedono una sferzata di energia.

San Benedetto Fruit & Power, una carica gustosa e fresca alternativa al caffè, con tutto il buono della frutta in acqua minerale naturale e l’energia di caffeina e taurina, zero zuccheri aggiunti. Il design dell’etichetta valorizza i plus del prodotto attraverso un design fresco e lineare, per esaltare al meglio le proprietà energetiche e la freschezza della frutta. Disponibile nel pratico formato da 0,40 l in Pet, San Benedetto Fruit & Power è perfetto per una ricarica a colazione o un break energizzante.