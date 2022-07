"Dame e cavalieri": esce la nuova hit estiva di Narìhlù

NAPOLI - Il titolo "Dame e cavalieri" è di quelli che richiamano alla mente i soggetti dei poemi medievali, delle chanson epico- cortesi fino alla moderna narrativa eroicomica. - Il titolo "Dame e cavalieri" è di quelli che richiamano alla mente i soggetti dei poemi medievali, delle chanson epico- cortesi fino alla moderna narrativa eroicomica.





Il fil rouge che animava quei testi e che, oggi come allora, dà sostanza a questo nuovo brano è la dimensione fatale e Karmica dell’Amore, in grado di indirizzare le scelte, gli incontri, le vicende di quella epopea affascinante e straordinaria che è la vita.

L’autrice del brano è un nome di quelli che hanno lasciato un segno nella storia della musica leggera. O meglio tre parole. Parliamo di Valeria Rossi, i cui successi come "Tre parole", "Luna di lana", "Tutto fa l’amore" e "Ti dirò", hanno accompagnato diverse stagioni della canzone italiana.

Ora, dalla sua penna, arriva il nuovo brano "Dame e cavalieri", affidato alla splendida voce di Narìhlù (alias Luisa Loscalzo), artista emergente di origini campane che, partendo dalla Calabria, propone il suo tour estivo per le più importanti località italiane con un singolo che sta già letteralmente sbancando sui canali social e sulle radio.

Il brano è distribuito dalla Universal Music con produzione esecutiva del manager di origini calabresi Massimo Marramao. Ad investire sul progetto e sul talento della vocalist c’è anche Pietro Foresti, il producer multiplatino formatosi a Los Angeles con nomi che ruotano attorno ad autentiche icone del rock come Guns N’Roses e Counting Crows.

Seppur giovane, Nahrìlù ha collaborato con artisti importanti del calibro di Jennifer Batten, Barend Courbosi, Simon Fitzpatrick, Ares Tavolazzi, Nazzareno Zaccone.

Tanti gli appuntamenti in agenda per il tour dell’ artista, che arriverà anche a Sorrento a fine ottobre per esibirsi durante lo spettacolo televisivo di consegna dei premi "Penisola Sorrentina"dedicati al mondo del cinema e dell’audiovisivo.