Tv: martedì 26 aprile nuovo appuntamento su Rai 2 con "Ti sento"

È Christian De Sica l'ospite di Pierluigi Diaco nel nuovo appuntamento con "Ti sento", in onda martedì 26 aprile alle 23.30 su Rai 2 e in visual su RaiPlay. L'attore viene coinvolto in un'esperienza "sonora" dai risvolti imprevedibili, in cui l'ascolto, l'emotività, il ricordo, si fanno racconto. De Sica affronterà un percorso disseminato di frammenti sonori che evocheranno storie, personaggi, voci, figure, ricordi ed emozioni che Pierluigi Diaco indagherà e approfondirà, come sempre, con tatto e sensibilità.





In studio campeggiano i disegni di Andrea Camerini, che in tempo reale interpreterà artisticamente i suoni ascoltati. Come sempre ci sarà spazio per una canzone scelta dalla stesso De Sica che sarà ascoltata integralmente e supportata da immagini montate dal regista Paolo Severini.

Oltre ai diversi stimoli sonori e alla canzone, come sempre, l’ospite sarà protagonista di un semplice, ma significativo esercizio utilizzando un foglio di carta su cui scrivere una frase - una dedica, una poesia, un messaggio, un verso, un appello, una semplice parola - che abbia un significato importante e attuale.

Pierluigi Diaco, intanto, continua l’appuntamento radiofonico con "Ti sento" su Rai Radio 2 e in visual su RaiPlay in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 20.00 alle 21.00.