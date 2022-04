Kiosk rinnova la gamma dei propri totem interattivi

In questi ultimi anni abbiamo assistito all’uso sempre più diversificato dei totem interattivi come mezzo per fornire un servizio ai cittadini o ai propri clienti, oltre che come mezzo di diffusione della comunicazione ad ampio bacino. Il digital signage, inteso come tecnologia di diffusione di immagini e video su display di grande formato e totem interattivi, ha visto una vera e propria esplosione, che ha coinvolto un po’ tutti i mercati vista la sua caratteristica di agevolare la distribuzione di contenuti personalizzati. In questi ultimi anni abbiamo assistito all’uso sempre più diversificato dei totem interattivi come mezzo per fornire un servizio ai cittadini o ai propri clienti, oltre che come mezzo di diffusione della comunicazione ad ampio bacino. Il digital signage, inteso come tecnologia di diffusione di immagini e video su display di grande formato e totem interattivi, ha visto una vera e propria esplosione, che ha coinvolto un po’ tutti i mercati vista la sua caratteristica di agevolare la distribuzione di contenuti personalizzati.





Kiosk è leader da anni nel mercato dei totem interattivi, con un portfolio clienti significativo che spazia dal food and beverage all’horeca, dalle aziende di produzione a quelle di logistica, vantando una gamma di prodotti davvero completa, capace di soddisfare le esigenze di ogni mercato e di ogni tipologia di business.

Come conseguenza della spinta all’innovazione e al continuo miglioramento della qualità dei prodotti offerti, Kiosk ha introdotto notevoli migliorie strutturali nei modelli di totem digital signage quali Kiosk Nice e ha ampliato la gamma dei totem interattivi per esterno con modelli estremamente performanti quali Kiosk Dura, Kiosk G7, Kiosk Flow, Kiosk Lite.

Il mercato del digital out-of-home richiede prodotti performanti, affidabili, sicuri, con caratteristiche tecniche peculiari per un utilizzo continuativo in condizioni climatiche variabili. I totem outdoor esigono qualità superiore a livello di componentistica e facilità di manutenzione e intervento tecnico.

Ed ecco che ora la nuova gamma trova una più rapida visualizzazione della line-up in un sito dedicato, di rapida consultazione, adatto a tutti i dispositivi, fruibile da ogni tipo di device per un rapido contatto di approfondimento.

Un mini sito esclusivamente dedicato al mondo dei totem interattivi per interno e per esterno, perfetto per una visione d’insieme dei prodotti di punta e per garantire un rapido contatto commerciale con l’azienda Kiosk.