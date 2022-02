Da lunedì le Marche passano in zona arancione

ROMA - Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza che sancisce il cambio di colore. Per le persone vaccinate contro la Covid-19 non cambierà nulla. Il governatore Acquaroli commenta: "Una misura ormai superata".Attualmente la mappa di colori delle Regioni vede in zona bianca Basilicata, Molise e Umbria, in zona gialla Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano e in zona arancione Valle d’Aosta, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia.