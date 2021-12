Covid: la situazione epidemica Regione per Regione

ROMA - Secondo l'Iss gran parte d'Italia è a rischio moderato, con una sola Regione a rischio basso e due ad alta probabilità di progressione. La mappa dell'Ecdc, invece, colora di rosso scuro due territori.

Il Belpaese potrebbe essere ancora più giallo a Natale. A causa dell’aumento dei contagi e dei ricoveri, l'Italia rischia di aumentare il numero di regioni che cambierà colore nelle prossime settimane. La prossima è la Provincia autonoma di Bolzano, che raggiungerà dal 6 dicembre in giallo il Friuli-Venezia Giulia.Tra le regioni maggiormente a rischio ci sono Veneto e Calabria, Lazio, Lombardia, ma anche le Marche e la Valle d’Aosta. Queste Regioni superano o si avvicinano ai limiti che segnano il passaggio in giallo e, se il trend proseguirà, per Natale potrebbero tutte trovarsi in una nuova fascia di colore.I territori con incidenza più alta vedono questa settimana al primo posto Bolzano con 497,14 contagi per 100mila abitanti. A seguire, ci sono altre tre Regioni che superano abbondantemente il livello di soglia fissato a 50 casi per 100mila abitanti: Friuli-Venezia Giulia con 246,56 casi, Veneto con 251,52 e Valle d'Aosta con 219,94.Nelle terapie intensive, secondo Agenas, sopra la soglia di occupazione del 10% ci sono: Bolzano (12%), Friuli-Venezia Giulia (14%), Veneto (12%), Marche (10%), Calabria (10%), Liguria (10%), Umbria (10%).E' la Valle d'Aosta, con il 24%, la regione con la percentuale più alta di posti letto in area medica occupati da pazienti Covid-19. Subito dopo, il Friuli-Venezia Giulia, con il 22%, e la Provincia Autonoma di Bolzano con il 18%.Le altre regioni e province autonome non superano la soglia di allerta del 15%. Ma tra i territori con i valori più elevati ci sono la Calabria con il 14%, la Lombardia con il 14% e il Lazio con il 11%.