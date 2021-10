Elezioni: il centrosinistra vola nelle principali città. A Roma sfida a tre, Michetti-Gualtieri-Raggi Lepore

A Trieste, il sindaco uscente Dipiazza del centrodestra è al 46,5% contro il 29% di Russo del centrosinistra. A Milano, Napoli e Torino si è registrata l'affluenza più bassa di sempre.



Per quanto riguarda la corsa al Campidoglio, in base alla prima proiezione consolidata di Swg per La7, alle comunali a Roma il candidato Enrico Michetti (centrodestra) raggiunge una percentuale del 31.8%. Seguito da Roberto Gualtieri 24.1%, Virginia Raggi al 21.1% e Carlo Calenda con 18%.



Testa a testa tra Enrico Michetti (centrodestra) e Roberto Gualtieri (centrosinistra) nella prima Proiezione per Opinio-Rai per le Comunali a Roma: per entrambi la forchetta è tra il 27 e il 31%. Virginia Raggi (M5s) è al 17-21%, Carlo Calenda al 16-20%.



Alle comunali di Milano, in base alla prima proiezione consolidata di Swg per La7, il candidato Giuseppe Sala (centrosinistra) raggiunge una percentuale di 58,2 seguito da Luca Bernardo (centrodestra) con 30.7.



Alle comunali di Bologna, in base alla prima proiezione consolidata di Swg per La7, il candidato Matteo Lepore (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 62, seguito da Fabio Battistini (centrodestra) con il 28.



Alle comunali di Napoli, in base alla prima proiezione Swg per La7, alle comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge una forchetta del 60.9-64.9. seguito da Catello Maresca (centrodestra) con il 15-19. Seguono Antonio Bassolino (8.4-12.4%).



Alle comunali di Torino, in base alla prima proiezione Swg per La7, Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 40,6-444.6%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 36-40%.

ROMA - Il centrosinistra vola alle amministrative '21 nelle principali città capoluogo. In base all'ultima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Sala a Milano (56%), Lepore a Bologna (62,6%) e Manfredi a Napoli (62,4%) dovrebbero imporsi al primo turno. A Roma, Michetti del centrodestra e Gualtieri del centrosinistra sono appaiati nella forchetta 27-31%, seguono Raggi del M5s 17-21% e Calenda 16-20%. Anche a Torino si profila il ballottaggio, tra Lo Russo (44,3%) e Damilano (40,4%).