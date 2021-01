Sei regioni potrebbero non tornare gialle





Secondo l’ultimo monitoraggio ci sono sei regioni — Calabria, Liguria, Veneto, Basilicata, Lombardia e Puglia — con l’indice di trasmissione Rt sopra o pari a 1 e al momento sembra improbabile che possano tornare subito da rosse a gialle. Decisivo sarà il monitoraggio del 5 gennaio per capire quali saranno le limitazioni, regione per regione.

ROMA - Cresce l'attesa per capire cosa accadrà l'Italia dopo il 7 gennaio, quando torneranno le fasce per le regioni. I dati non sono confortanti, il tasso di positività che calcola i nuovi contagiati rispetto al numero di tamponi effettuati continua ad essere sopra il 10%, oggi addirittura è salito al 17,6%.