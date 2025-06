Tragedia nelle campagne di Andria: agricoltore 50enne muore mentre lavora all’alba

ANDRIA - Una tragedia ha sconvolto all’alba le campagne di Andria, dove un agricoltore di 50 anni ha perso la vita mentre si trovava al lavoro nei campi. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo si sarebbe improvvisamente sentito male e si sarebbe accasciato al suolo, senza dare più segni di vita. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto: per lui non c’è stato nulla da fare.L’area in cui si è verificato il decesso è stata messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli accertamenti di rito. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i tecnici dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl Bat, insieme ai tecnici della prevenzione, incaricati di verificare la documentazione sanitaria e le condizioni lavorative in cui operava l’uomo.Non è ancora chiaro se il malore sia riconducibile a cause naturali o a condizioni di lavoro particolarmente gravose, considerando anche le alte temperature che si registrano in questi giorni nelle zone rurali.L’episodio ha destato profondo cordoglio nella comunità locale, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in ambito agricolo, dove spesso si opera in condizioni fisiche estreme e senza adeguati strumenti di prevenzione.Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.