Lavinio, due bambini aggrediti dal rottweiler della nonna mentre giocavano in giardino

ROMA - Stavano giocando nel giardino di casa della nonna a Lavinio, vicino Roma, quando sono stati improvvisamente aggrediti dal rottweiler della donna. I due bambini, fratellini di 8 e 10 anni, sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso con l’eliambulanza all’ospedale. Fortunatamente, secondo le prime informazioni mediche, non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il cane, regolarmente microchippato, è riuscito a scavalcare la recinzione della proprietà e si è scagliato contro i due piccoli mentre giocavano.

Il rottweiler è stato affidato al servizio veterinario per le valutazioni del caso. Restano ancora da accertare le cause che hanno portato all’aggressione.