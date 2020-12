Successo per il sito de L’Arte in Quarantena, collaborazione tra Mondadori e Tgcom24



Grande successo di visualizzazioni per il sito del catalogo più prestigioso dell'anno, "L'Arte in Quarantena", curato dal direttore del Tgcom Paolo Liguori e dal manager e curatore di mostre e grandi eventi Salvo Nugnes.





Questo volume, che uscirà per Editoriale Giorgio Mondadori, nasce dall’omonima rubrica del Tgcom24 e raccoglie opere di nuovi talenti e grandi star internazionali come Amanda Lear, Sylvester Stallone, Franco Battiato, Gina Lollobrigida, Edoardo Bennato, Federico Fellini ed altri ancora.

Gli artisti potranno entrare a far parte di questo importante libro d’arte in modo semplice e veloce compilando la scheda di iscrizione che troveranno nel sito e successivamente inviando le loro opere alla Redazione per la selezione.

Il catalogo verrà presentato da Paolo Liguori il 23 febbraio prossimo e le opere saranno in videoesposizione presso la storica Milano Art Gallery, spazio espositivo con 53 anni di storia dove hanno esposto e dialogato i più grandi artisti ed intellettuali contemporanei, per i 15 giorni successivi.

Hanno contribuito al volume specialisti come la psicologa e scrittrice Maria Rita Parsi, il grande sociologo Francesco Alberoni e lo psichiatra Alessandro Meluzzi, accanto a professionisti del panorama culturale e artistico italiano quali il presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, la nota curatrice d’arte Flavia Sagnelli e altri ancora.