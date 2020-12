Davide Cavalera, il Pizza Chef che porta in alto il nome di Gallipoli

Quale percorso consigli a chi vuole intraprendere questa professione?



Il consiglio che mi sento di rivolgere a chi vuole intraprendere questa professione, è quello di formarsi continuamente, possibilmente in Accademia, dove è possibile ottenere delle basi solide, oltre che apprendere un nuovo linguaggio tecnico. Bisogna, ovviamente, affiancare lo studio al lavoro pratico per entrare a far parte del professionismo.



Puglia e sviluppo, secondo te, in un periodo di seria difficoltà come quello che stiamo vivendo, quali potrebbero essere alcune soluzioni per determinare un ritorno di crescita nella nostra Regione?





Da qualche anno a questa parte il tema più importante per lo sviluppo della Puglia, ma anche dell’intero Sud è la valorizzazione del territorio, mettendo al centro il prodotto locale.





Per valorizzazione intendo, lo sfruttare al meglio le risorse che il nostro territorio ci fornisce territorio: al Sud possiamo contare sulle ottime materie prime che provengono sia dal nostro mare che dalla terra.



Bisogna investire tutto sui prodotti a chilometro zero per poter realizzare un risultato finale di qualità, che possa rendere davvero soddisfatto il cliente. Io ad esempio sto puntando molto su un prodotto pregiato, “Sua Maestà” il gambero viola di Gallipoli.



Ovviamente anche saper lavorare la materia prima fa la differenza, per questo ritengo che sia molto importante studiare per migliorare noi stessi e il nostro futuro, senza, ovviamente, venir meno a quelli che sono i valori della tradizione originaria.







