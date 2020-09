Bitesp Digital 2020: Fiera Digitale dedicata al Turismo Esperienziale

VENEZIA. E’ cominciato il countdown per la terza edizione della Bitesp di Venezia, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale che si svolgerà dal 23 al 30 novembre prossimo. L’edizione 2020 di quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, abbiamo deciso di trasformarla in una fiera digitale. E’ nata così Bitesp Digital, una manifestazione innovativa che utilizza i canali e gli strumenti più efficaci per la promo-commercializzazione turistica, i buyer, il web, i social media e i video esperienziali. VENEZIA. E’ cominciato il countdown per la terza edizione della Bitesp di Venezia, la Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale che si svolgerà dal 23 al 30 novembre prossimo. L’edizione 2020 di quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, abbiamo deciso di trasformarla in una fiera digitale. E’ nata così Bitesp Digital, una manifestazione innovativa che utilizza i canali e gli strumenti più efficaci per la promo-commercializzazione turistica, i buyer, il web, i social media e i video esperienziali.





Grazie all’utilizzo della piattaforma digitale si potrà contattare un grande numero di potenziali clienti, allargando il target di riferimento dell’attività promozionale oltre che agli operatori professionali, anche al grande pubblico del web e dei social media, offrendo ai visitatori una completa esperienza immersiva e coinvolgente.

Bitesp Digital 2020 prevede tre distinte Aree:

- L’Area Espositiva Virtuale, sezione strategica di Bitesp Digital, realizzata per promuovere le offerte turistiche degli Espositori alle migliaia di visitatori della manifestazione, formati dal grande pubblico degli utenti web e dei social media e da tutti gli operatori turistici che non partecipano al workshop.

- L’Area Workshop tra Buyer e Seller organizzata con appuntamenti prefissati per incontrare in videoconferenza i Buyer e gli operatori accreditati per concordare intese commerciali.

- Il Travel Experience Festival prevede un video contest organizzato sui canali social per promuovere i video esperienziali; il video più votati dagli utenti web saranno premiati con i Travel Experience Awards.

Bitesp Digital sarà interamente dedicata all’innovazione del prodotto turistico, alle vacanze esperienziali e all’incoming, un connubio vincente e un’occasione importante per il rilancio del turismo italiano nel 2021.

Una piattaforma digitale, semplice e funzionale che consente collegamenti live in video conferenza e fa dialogare tra loro buyers, sellers e visitatori, fornendo a tutti la possibilità di incontrarsi e fare business, risparmiando i costi aggiuntivi degli spostamenti.

Come in una fiera dal vivo, l’area espositiva virtuale darà la possibilità alle migliaia di visitatori web di vedere le offerte turistiche promosse dagli espositori. Nella sezione Travel Academy si potrà partecipare ai seminari, ai convegni e agli step formativi dedicati alle tematiche dello sviluppo del turismo esperienziale.

Il tutto stando comodamente seduti alla propria scrivania, in collegamento visivo, Inoltre, essendo un evento internazionale, i partecipanti potranno usufruire di finanziamenti agevolati, con fondo perduto dell 40%.

E’ un progetto molto ambizioso, per certi aspetti futuristico, sicuramente con grandi potenzialità, sia per quanto riguarda la possibilità di sviluppare business, sia in riferimento all’ampiezza della comunicazione.

Una soluzione strategica che apre nuovi orizzonti per la promo-commercializzazione turistica che deve assolutamente trovare nuove soluzioni e nuovi strumenti comunicativi per favorire lo sviluppo commerciale del settore, dopo la grave crisi sanitaria.

Il format innovativo di Bitesp Digital fornirà agli operatori turistici la possibilità di incontrarsi, ricercare nuovi accordi commerciali e fare networking in tutta sicurezza, senza alcuna limitazione. Quest’anno oltre ai Buyer internazionali, grande spazio sarà concesso anche ai Buyers italiani, ai Cral aziendali e alle Associazioni, ai turisti privati e agli utenti web, per incentivare le opportunità commerciali del mercato nazionale e incrementare il turismo di prossimità.