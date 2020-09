Maxi-operazione antidroga: sequestri e arresti in Italia ed Europa

FIRENZE - Colpita un'organizzazione albanese che gestiva il traffico di cocaina. Sequestrate tonnellate di droga. Le operazioni di polizia si sono svolte in diverse città d'Italia e d'Europa.La complessa attività investigativa è stata condotta nell'ambito di un Joint Investigation Team costituito dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, dalla Squadra Mobile di Firenze, dalla F.I.N.E.C. olandese e dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, con il coordinamento di EUROJUST ed EUROPOL, della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e della Direzione Centrale della Polizia Criminale.Oggi alle 11, presso l'Aula Bunker del Tribunale di Firenze (accesso stampa via Paolineri n. 3) sarà tenuta una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'operazione.