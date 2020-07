I retroscena dei divi dello spettacolo nel libro "L’arte dell’incontro"

ROMA. Contiene interviste a tanti divi dello spettacolo, con i preziosi contributi di Luisa Corna, cantante, attrice, conduttrice e autrice, e di Carmen Giardina, attrice, regista e sceneggiatrice, il nuovo libro di Maria Cuono dal titolo "L’Arte dell’incontro" (Casa editrice l’Argolibro di Agropoli).





Vanno dal 2007 ai nostri giorni, e sono una serie di interessanti interviste ad attori noti al grande pubblico, che, negli anni, si sono cimentati in spettacoli teatrali, musicali intensi, coinvolgenti, emozionanti.





Grazie alla sua sensibilità, con le sue interviste Maria Cuono ci porta "dietro le quinte" di forme artistiche che, nei secoli, hanno conservato intatto tutto il loro fascino e tutta la loro forza che scaturisce soprattutto dal contatto diretto attore-pubblico.





Le interviste sono a personaggi del calibro di Giuliana De Sio, Sebastiano Somma, Benedicta Boccoli, Tosca D’Aquino, Flavio Bucci, Simona Marchini, Nino D’Angelo, Raffaele Paganini, Peppino Di Capri, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Gianfranco Jannuzzo, Daniela Poggi, Isa Danieli, Debora Caprioglio, Bianca Guaccero, Carmen Giardina, Luisa Corna, Luca Lupoli, Lucianna De Falco, Marcello Cirillo, Luca Manfredi.





"Se non ci fosse stato il Teatro, non avrei saputo fare altro. Il Teatro è tutta la mia vita. Pensate che a casa barcollo, m’ingobbisco, mi annoio, ma in teatro ritrovo il passo. È un’altra storia. In scena si guarisce. E poi sapete che vi dico: gli attori vivono più a lungo, perché vivendo anche le vite degli altri, le aggiungono alle loro" disse Carlo Giuffré.





"Con questa iniziativa voglio omaggiare tutti gli artisti che stanno vivendo, ancor prima del Covid-19, momenti di grandi difficoltà. Mi auguro che in futuro gli artisti saranno maggiormente presi in considerazione dalle istituzioni. Voglio ricordare inoltre anche mia madre, scomparsa lo scorso anno, e un ringraziamento speciale va a Luisa Corna e a Carmen Giardina per avermi appoggiata in questo progetto" dice l’autrice Maria Cuono.





Per quel che riguarda Cuono Maria, è una giornalista pubblicista, Direttrice Responsabile della testata Newspage Allinfo e promotrice di eventi culturali. Nel 2013, la Casa Editrice Kimerik le pubblica "Verso l’orizzonte", la prima silloge poetica dedicata a Lorella Cuccarini, che ha ottenuto riconoscimenti e un notevole successo di critiche, oltre alla presenza alle più importanti fiere.