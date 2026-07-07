Wimbledon, Sinner vola in semifinale: battuto Struff, continua la corsa per difendere il titolo

Londra - Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon e prosegue il suo cammino verso la difesa del titolo vinto dodici mesi fa. Il numero 1 del mondo ha superato ai quarti di finale il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6, 6-3.

Una partita combattuta, soprattutto nei primi due parziali, contro un avversario capace di mettere in difficoltà l’azzurro con il suo gioco aggressivo. Sinner ha saputo reagire dopo un avvio complicato, alzando il livello del servizio e mantenendo grande solidità nei momenti decisivi.

In semifinale il campione altoatesino affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.

“È stata molto dura con Struff, un giocatore difficile da affrontare. Lui ha iniziato meglio di me, ero un po’ in difficoltà, poi sono entrato in partita, sono rimasto lì mentalmente e ho cominciato a servire meglio”, ha spiegato Sinner al termine dell’incontro.

Il numero 1 del mondo ha sottolineato l’importanza del secondo set: “Poteva finire in un altro modo e c’era una grande differenza nel vincerlo e nel perderlo. Nel terzo ero più rilassato. Sono contento di aver chiuso in tre set, ma è stata dura”.

Sinner è poi tornato sul percorso di preparazione dopo la finale persa al Roland Garros, spiegando di aver lavorato con il suo team per analizzare quanto accaduto: “Abbiamo lavorato tanto dopo Parigi per capire cosa era successo, ci siamo preparati al meglio e oggi mi sentivo a mio agio. Spero non mi succeda più, ma se dovesse risuccedere dovremo cambiare qualcosa. Per ora mi godo la semifinale”.

Gli altri italiani a Wimbledon

Continua anche il buon momento del tennis italiano ai Championships. Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale dopo aver superato in tre set l’australiano Alex de Minaur.

Nel singolare femminile resta in corsa anche Jasmine Paolini, che ha superato il turno e prosegue la sua avventura sull’erba londinese.

Il torneo di Wimbledon è trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 12 luglio.