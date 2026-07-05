Trump attacca ancora Meloni: meme su Truth contro la premier italiana alla vigilia del vertice NATO

Nuovo episodio di tensione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. Nelle ultime ore Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma social Truth Social un meme rivolto direttamente alla premier, riaccendendo uno scontro politico e personale che si trascina da settimane e che ora si inserisce in un contesto internazionale particolarmente delicato.

Il post arriva alla vigilia del vertice della NATO in programma ad Ankara il 7 e l’8 luglio, appuntamento che riunirà i leader dell’Alleanza Atlantica in un momento cruciale per le strategie di sicurezza globale e per il sostegno all’Ucraina.

Il meme pubblicato su Truth Social

Nel contenuto diffuso su Truth Social, Trump condivide un fotomontaggio che ritrae Giorgia Meloni in atteggiamento di deferenza nei suoi confronti, accompagnato dalla scritta “serve un ordine restrittivo” (“restraining order”).

Il riferimento è a un provvedimento tipico del sistema giudiziario statunitense, solitamente utilizzato in casi di stalking o molestie, ma spesso impiegato anche in chiave ironica o provocatoria nel linguaggio politico e mediatico americano.

L’obiettivo del meme appare quello di ribaltare la narrazione del rapporto tra i due leader, suggerendo una presunta insistenza della premier italiana nei confronti del presidente americano. Nessuna reazione ufficiale è arrivata al momento da Palazzo Chigi.

Il contesto politico e il vertice NATO

Il nuovo attacco si inserisce in un quadro diplomatico già teso. Il vertice della NATO ad Ankara rappresenta infatti un passaggio chiave per la definizione delle prossime mosse dell’Alleanza, in particolare sul fronte ucraino e sulle politiche di difesa comuni.

L’incontro potrebbe anche segnare il primo confronto diretto tra Trump e Meloni dopo lo scontro pubblico esploso a metà giugno, rendendo il clima del summit potenzialmente più complesso del previsto.

L’altro messaggio: attacco all’Europa sull’immigrazione

Il meme non è l’unico messaggio recente del presidente americano. Poche ore prima, Trump aveva pubblicato un post rivolto all’Unione europea, criticando duramente le politiche migratorie.

Nel messaggio, il presidente statunitense sostiene che l’Europa stia subendo conseguenze gravi a causa delle sue scelte sull’accoglienza dei migranti, collegando il tema alla sicurezza e alla tenuta sociale dei Paesi europei. Un intervento che si inserisce nella linea comunicativa fortemente critica adottata da Trump verso le politiche migratorie occidentali.

Lo scontro iniziato a giugno

La tensione tra Trump e Meloni è esplosa pubblicamente il 19 giugno, quando il presidente americano ha affermato in un intervento televisivo che la premier italiana lo avrebbe “implorato” per una foto durante il G7 in Francia, aggiungendo di aver parlato con lei “per pena”.

Dichiarazioni che hanno innescato una forte reazione politica in Italia. Trump ha poi continuato ad attaccare Meloni, accusandola anche di aver cambiato posizione su alcune questioni strategiche, tra cui la gestione delle basi militari americane in Italia durante operazioni in Medio Oriente.

La replica della premier è arrivata con toni particolarmente netti: Meloni ha difeso la sovranità italiana e smentito ogni ricostruzione sulle basi militari, affermando inoltre che “l’Italia non implora mai”. In un successivo passaggio social, ha sottolineato come il rapporto personale con Trump non abbia influito sul suo consenso politico interno.

Un rapporto sempre più teso

Il nuovo episodio conferma un progressivo deterioramento del rapporto tra i due leader, un tempo considerati politicamente vicini su alcuni temi chiave come immigrazione, sicurezza e rapporti transatlantici.

Con il vertice NATO ormai imminente, resta da capire se il confronto tra Donald Trump e Giorgia Meloni avverrà su un piano istituzionale o se le tensioni recenti continueranno a condizionare anche la diplomazia ufficiale.