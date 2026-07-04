Wimbledon, Cobolli rimonta e domina Khachanov: vittoria in cinque set dopo una battaglia di quattro ore

Londra - Flavio Cobolli firma a Wimbledon una delle vittorie più significative della sua stagione superandoal termine di una maratona da cinque set durata circa quattro ore. Il punteggio finale,, racconta una partita a due volti, iniziata in salita ma chiusa con un netto dominio dell’azzurro.

L’inizio è tutto del russo, che nel primo set concede pochissimo e chiude con un perentorio 6-0. Cobolli fatica a trovare ritmo e continuità, ma riesce a rientrare nel match nel secondo set, vinto al tie-break, prima di cedere nuovamente nel terzo parziale ancora al gioco decisivo.

Il momento chiave arriva all’inizio del quarto set, quando l’italiano resiste a un game complesso in cui recupera da 0-40, annullando una palla break con uno scambio prolungato e ad altissima intensità. Da lì la partita cambia inerzia.

Khachanov cala progressivamente, perde precisione e continuità, mentre Cobolli cresce sia sul piano fisico che mentale. L’azzurro diventa più aggressivo, varia il gioco e trova soluzioni efficaci anche a rete, prendendo progressivamente il controllo degli scambi.

Nel quinto set arriva il break decisivo, costruito con un game di alto livello tecnico e impreziosito da colpi di grande qualità, tra cui un rovescio in corsa a una mano e diverse palle corte che mettono in crisi il russo.

Cobolli chiude così una vittoria pesante, confermando la sua capacità di alzare il livello nei momenti decisivi e di ribaltare partite complesse anche contro avversari di prima fascia.