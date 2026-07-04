Otranto, tragedia al Lido Castellana: padre muore dopo aver salvato i figli gemelli

OTRANTO, 4 luglio 2026 – Tragedia questa mattina al, dove un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo aver salvato i suoi due figli gemelli di 8 anni che stavano rischiando di annegare.

La vittima è Gennaro Cagnazzo, originario di Sanarica. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava in spiaggia quando ha notato i bambini in difficoltà in mare. Si è immediatamente tuffato, riuscendo a raggiungerli e a portarli in salvo.

Subito dopo il salvataggio, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso, probabilmente legato allo sforzo o allo spavento. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo.

I due bambini sono stati affidati alle cure del personale sanitario e non sarebbero in pericolo di vita.

La vicenda ha profondamente scosso i presenti e l’intera comunità locale, trasformando una mattinata di mare in una tragedia.