Paura per Aldo Montano: ricoverato dopo uno shock anafilattico al ristorante

Roma - Momenti di grande paura per l'ex campione olimpico di scherma, ricoverato d'urgenza in ospedale dopo essere stato colpito da unodurante una cena in un ristorante di Roma.

È stato lo stesso Montano a raccontare l'accaduto attraverso un post pubblicato su Instagram, accompagnato da una foto che lo ritrae dal letto d'ospedale con la maschera per l'ossigeno.

L'ex schermitore ha spiegato di soffrire di una grave allergia alla caseina, la principale proteina del latte, precisando che non si tratta di un'intolleranza ma di una condizione che può mettere seriamente a rischio la vita.

Montano ha raccontato di aver informato il personale del ristorante della sua allergia prima di consumare il pasto, ma ciò non è bastato a evitare la reazione.

Nel suo messaggio ha quindi lanciato un appello affinché le allergie alimentari vengano trattate con maggiore attenzione.

"Sono allergico alla caseina. Non è un capriccio, non è una moda alimentare, non è un'intolleranza. È un'allergia potenzialmente mortale. Quando una persona informa il personale di avere un'allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto."