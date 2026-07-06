Wimbledon 2026: Cobolli ai quarti, avanzano anche Paolini e Sinner

Londra - Prosegue sull’erba londinese il torneo di Wimbledon, che ha completato oggi il quadro degli ottavi di finale nel tabellone maschile. Grande protagonista Flavio Cobolli, che ha superato l’australiano Alex de Minaur in tre set (7-5, 7-6, 6-3), conquistando l’accesso ai quarti di finale.
Il tennista romano conferma così il buon momento, centrando per il secondo anno consecutivo i quarti dello Slam londinese. Al termine della partita ha sottolineato la difficoltà delle condizioni di gioco, ringraziando il pubblico e dichiarandosi soddisfatto per una vittoria ottenuta in tre set, utile anche per gestire le energie in un torneo particolarmente impegnativo.
Nel tabellone femminile avanza anche Jasmine Paolini, che ha battuto la filippina Alexandra Eala in tre set (6-4, 4-6, 6-3). Per l’azzurra si tratta della terza qualificazione ai quarti di finale in uno Slam, dove affronterà l’ucraina Marta Kostyuk per l’accesso in semifinale.
Intanto ieri Jannik Sinner aveva già conquistato il pass per i quarti di finale, imponendosi sul giapponese Shintara Mochizuki con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. L’altoatesino affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, alla sua prima volta tra i migliori otto in uno Slam.
Tra gli altri risultati di rilievo, Novak Djokovic continua la sua corsa e raggiunge i quarti per la nona volta consecutiva a Wimbledon, stabilendo anche il nuovo record di vittorie nel torneo con 106 successi complessivi.
Nel tabellone femminile si registra inoltre l’eliminazione della numero uno del seeding Aryna Sabalenka, sconfitta da Naomi Osaka.