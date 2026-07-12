Nuova ondata di caldo africano verso l’Italia: possibili picchi oltre i 40°C

byGiornale di Puglia -


Bergamo - Una nuova e intensa ondata di caldo africano potrebbe investire l’Italia a partire dalla prossima settimana. Dopo aver colpito duramente Francia e Spagna, dove si sono registrate temperature fino a 42-43°C, la “bolla” subtropicale è attesa in rafforzamento anche sul nostro Paese.

Nel weekend breve tregua con temporali

Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3B Meteo, tra sabato e domenica si verificherà un temporaneo indebolimento dell’anticiclone.

Sono attesi:

  • Temporali anche forti al Nord nella giornata di sabato.
  • Fenomeni lungo l’Appennino e il versante adriatico nella giornata di domenica.
  • Possibili grandinate intense e forti raffiche di vento a livello locale.

La pausa, però, dovrebbe essere molto breve.

Da mercoledì 15 l’Italia nel pieno dell’ondata di calore

Le previsioni indicano un rapido ritorno della cupola anticiclonica africana già all’inizio della prossima settimana.

Temperature massime previste

Da mercoledì 15

Sud

38-41°C

Sicilia e Sardegna

42-43°C

Centro interno

37-40°C

Nord

Meno caldo

ma afa più intensa

Anche le aree costiere dovrebbero rimanere leggermente sotto questi valori, ma l’umidità elevata potrebbe rendere il caldo particolarmente opprimente.

Notti tropicali e disagio bioclimatico

Gli esperti segnalano un’elevata probabilità di “notti tropicali”, con temperature minime che potrebbero non scendere sotto i 24-25°C, soprattutto nelle città e lungo le coste.

In molte aree urbane, tra le 22 e le 23, i termometri potrebbero ancora segnare circa 30°C.

Il problema non è solo il picco

Attenzione

Secondo i meteorologi, il disagio sarà accentuato soprattutto dalla lunga durata delle temperature elevate.

Restare per molte ore consecutive sopra i 33-34°C può aumentare notevolmente la sensazione di afa e affaticamento.

Perché il caldo è così intenso in Europa?

L’estate 2026 si sta rivelando particolarmente critica per l’Europa occidentale. In Francia sono stati registrati valori fino a 44-45°C, mentre Germania, Polonia e Repubblica Ceca hanno raggiunto 40-41°C.

Alla base del fenomeno c’è una configurazione atmosferica chiamata “Omega Blocking”, che mantiene l’anticiclone stabile sulle stesse aree e richiama continuamente aria molto calda dal Nord Africa.

A questo si aggiunge il riscaldamento climatico, che rende le masse d’aria subtropicali mediamente più calde rispetto al passato.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Tendenza prevista

Sintesi

Weekend

Temporali e lieve calo termico

Nord, Appennino e versante adriatico

Lunedì-Martedì

Ritorno dell’anticiclone

Caldo in progressiva intensificazione

Da mercoledì 15

Picchi fino a 40-43°C

Sud, Sicilia e Sardegna

Notti

Minime oltre 24-25°C

Soprattutto su coste e grandi città

Indicazioni utili

Le autorità sanitarie raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini, persone con patologie croniche e lavoratori esposti all’aperto. È consigliabile limitare le attività nelle ore più calde, bere frequentemente e soggiornare in ambienti freschi o climatizzati quando possibile.

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