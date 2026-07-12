Nuova ondata di caldo africano verso l’Italia: possibili picchi oltre i 40°C

Bergamo - Una nuova e intensa ondata di caldo africano potrebbe investire l’Italia a partire dalla prossima settimana. Dopo aver colpito duramente Francia e Spagna, dove si sono registrate temperature fino a 42-43°C, la “bolla” subtropicale è attesa in rafforzamento anche sul nostro Paese.

Nel weekend breve tregua con temporali

Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3B Meteo, tra sabato e domenica si verificherà un temporaneo indebolimento dell’anticiclone.

Sono attesi:

Temporali anche forti al Nord nella giornata di sabato.

Fenomeni lungo l’Appennino e il versante adriatico nella giornata di domenica.

Possibili grandinate intense e forti raffiche di vento a livello locale.



