Nuova ondata di caldo africano verso l’Italia: possibili picchi oltre i 40°C

Bergamo - Una nuova e intensa ondata di caldo africano potrebbe investire l’Italia a partire dalla prossima settimana. Dopo aver colpito duramente Francia e Spagna, dove si sono registrate temperature fino a 42-43°C, la “bolla” subtropicale è attesa in rafforzamento anche sul nostro Paese.
Nel weekend breve tregua con temporali
Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3B Meteo, tra sabato e domenica si verificherà un temporaneo indebolimento dell’anticiclone.
Sono attesi:
- Temporali anche forti al Nord nella giornata di sabato.
- Fenomeni lungo l’Appennino e il versante adriatico nella giornata di domenica.
- Possibili grandinate intense e forti raffiche di vento a livello locale.
Da mercoledì 15 l’Italia nel pieno dell’ondata di calore
Le previsioni indicano un rapido ritorno della cupola anticiclonica africana già all’inizio della prossima settimana.
Temperature massime previste
Da mercoledì 15
Sud
38-41°C
Sicilia e Sardegna
42-43°C
Centro interno
37-40°C
Nord
Meno caldo
ma afa più intensa
Anche le aree costiere dovrebbero rimanere leggermente sotto questi valori, ma l’umidità elevata potrebbe rendere il caldo particolarmente opprimente.
Notti tropicali e disagio bioclimatico
Gli esperti segnalano un’elevata probabilità di “notti tropicali”, con temperature minime che potrebbero non scendere sotto i 24-25°C, soprattutto nelle città e lungo le coste.
In molte aree urbane, tra le 22 e le 23, i termometri potrebbero ancora segnare circa 30°C.
Il problema non è solo il picco
Attenzione
Secondo i meteorologi, il disagio sarà accentuato soprattutto dalla lunga durata delle temperature elevate.
Restare per molte ore consecutive sopra i 33-34°C può aumentare notevolmente la sensazione di afa e affaticamento.
Perché il caldo è così intenso in Europa?
L’estate 2026 si sta rivelando particolarmente critica per l’Europa occidentale. In Francia sono stati registrati valori fino a 44-45°C, mentre Germania, Polonia e Repubblica Ceca hanno raggiunto 40-41°C.
Alla base del fenomeno c’è una configurazione atmosferica chiamata “Omega Blocking”, che mantiene l’anticiclone stabile sulle stesse aree e richiama continuamente aria molto calda dal Nord Africa.
A questo si aggiunge il riscaldamento climatico, che rende le masse d’aria subtropicali mediamente più calde rispetto al passato.
Cosa aspettarsi nei prossimi giorni
Tendenza prevista
Sintesi
Weekend
Temporali e lieve calo termico
Nord, Appennino e versante adriatico
Lunedì-Martedì
Ritorno dell’anticiclone
Caldo in progressiva intensificazione
Da mercoledì 15
Picchi fino a 40-43°C
Sud, Sicilia e Sardegna
Notti
Minime oltre 24-25°C
Soprattutto su coste e grandi città
Indicazioni utili
Le autorità sanitarie raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini, persone con patologie croniche e lavoratori esposti all’aperto. È consigliabile limitare le attività nelle ore più calde, bere frequentemente e soggiornare in ambienti freschi o climatizzati quando possibile.