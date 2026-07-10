L'Aquila, il Salotto dei Due Mondi rafforza il dialogo con Spoleto: premiati artisti, giornalisti e eccellenze della cultura e ricerca

A Palazzo Le Cancelle il primo appuntamento del progetto "Spoleto chiama L'Aquila, L'Aquila risponde". Riconoscimenti a personalità del mondo della cultura, dell'arte, della ricerca e del giornalismo

Un ponte culturale tra Spoleto e L'Aquila, costruito attraverso l'arte, la letteratura, il giornalismo e la ricerca. Si è svolto il 9 luglio, nella prestigiosa cornice di Palazzo Le Cancelle, il primo appuntamento di "Spoleto chiama L'Aquila, L'Aquila risponde", iniziativa promossa dalla Fondazione Tau e dallo Spoleto Art Festival con l'obiettivo di consolidare il dialogo tra le due città.

Il progetto nasce dalla collaborazione avviata nel 2014 tra il prof. Luca Filipponi, direttore dello Spoleto Meeting Art e del Salotto dei Due Mondi, e il dott. Umberto Giammaria, medico, ricercatore ed ex direttore dell'Ospedale dell'Aquila.

Arte e cultura protagoniste a Palazzo Le Cancelle

La giornata si è aperta con la visita alla mostra dell'artista internazionale Rita Elisa Landeau Orsini, curata da Franco Spada, per poi proseguire con la cerimonia di premiazione alla presenza, tra gli altri, di Luca Filipponi, Franco Spada, Sandro Costanzi e della giornalista Lisa Bernardini.

L'iniziativa ha confermato il ruolo del Salotto dei Due Mondi come spazio di confronto tra discipline diverse e luogo di valorizzazione delle eccellenze italiane.

Premi alle eccellenze della cultura, della ricerca e del giornalismo

Nel corso della manifestazione sono stati conferiti riconoscimenti a numerose personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali.

Tra i premiati figurano la scrittrice e poetessa Annamaria Farricelli, il professore e scrittore Francesco Petrillo, il medico e ricercatore Umberto Giammaria, l'artista Rita Elisa Landeau Orsini, lo scrittore Francesco Testa, l'artista Eugenia Serafini, l'artista e docente Nicolò Giuseppe Brancato, la giornalista e poetessa Sabrina Morelli, la scrittrice e poetessa Maria Concetta Borgese, l'artista e scultore Maurizio Orsolini, l'artista Mimmo Emanuele, l'attrice e musicista Emanuela Mari, l'artista e scultore William Tode, lo scrittore e poeta Francesco Terrone, il professore e artista Mauro Capitani, il giornalista Alessandro Nardelli, la giornalista e scrittrice Fiorella Virgilio e l'avvocato Monica Caruso, impegnata anche presso il Parlamento europeo.

Il riconoscimento assegnato ad Alessandro Nardelli premia il percorso professionale sviluppato nel giornalismo e nella comunicazione culturale, confermando il valore del suo contributo nel panorama dell'informazione.

Il secondo appuntamento a settembre

Gli organizzatori hanno annunciato che il progetto proseguirà il 5 settembre con un nuovo incontro dedicato al ruolo dell'arte e della cultura nella società contemporanea.

L'obiettivo è rafforzare ulteriormente il dialogo tra Spoleto e L'Aquila, sviluppando nuove iniziative condivise e consolidando una rete culturale capace di mettere in relazione artisti, studiosi, scrittori e professionisti provenienti da tutta Italia.