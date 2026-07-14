Mondiali 2026, la Spagna è la prima finalista: battuta la Francia 2-0

DALLAS - La Spagna è la prima nazionale qualificata alla finale dei Mondiali di calcio 2026. Gli iberici hanno superato la Francia per 2-0 nella semifinale disputata a Dallas, conquistando il pass per l’ultimo atto della competizione.
La squadra spagnola ha indirizzato la partita già nel primo tempo grazie al gol di Mikel Oyarzabal, che al 22’ ha trasformato un calcio di rigore portando avanti la Roja.
Nella ripresa la Spagna ha chiuso i conti con la rete di Porro al 13’, mettendo al sicuro il risultato e resistendo al tentativo di rimonta dei francesi.
Per la nazionale iberica si tratta di un’altra grande occasione per conquistare il titolo mondiale. La finale si giocherà domenica a New York, dove la Spagna affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Inghilterra e Argentina.